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        "Rota Talas" turunun son konukları tıp öğrencileri oldu

        Talas Belediyesinin ilçenin tarihi ve kültürel tanıtımı için düzenlediği "Rota Talas" turları devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2024 - 13:36 Güncelleme: 06.11.2024 - 13:46
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        "Rota Talas" turunun son konukları tıp öğrencileri oldu
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        Talas Belediyesinin ilçenin tarihi ve kültürel tanıtımı için düzenlediği "Rota Talas" turları devam ediyor.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, tura katılan son grup Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi birinci sınıf öğrencileri oldu.

        İlçenin tarihi mekanlarına düzenlenen turlara katılan öğrenciler, Osmanlı Kültür Sokağı olarak bilinen tarihi Ali Saip Paşa Caddesi, Çanakkale'den Cumhuriyete 100. Yıl Müzesi, Yaman Dede Kültür ve Sanat Evi, Tıpkıbasım Mushaflar Kur'an-ı Kerim Sergisi, Talas Sanat Galerisi ve Su Medeniyetleri Galerisi gibi mekanları üstü açık otobüsle gezdi.

        Tura katılan öğrenciler ilçeye duydukları hayranlığı dile getirerek, Talas Belediyesine teşekkür etti.

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