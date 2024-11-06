Büyükşehir Belediyesi ekipleri Tavukçu Mahallesi'nde temizlik ve düzenleme yaptı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, tarihi Kayseri Mahallesi dokusunun ortaya çıkarıldığı Tavukçu Mahallesi ve çevresinde kapsamlı temizlik ve düzenleme çalışması gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın verdiği talimatla, ekipler tarafından tarihi Kayseri Mahallesi'nin bulunduğu Setenönü ve Kayseri evleri bölgesinde uygulanan Tavukçu Mahallesi Projesi'nin ikinci ve üçüncü etap projeleri ve çevresinde kapsamlı çalışma yapıldı.

Fen İşleri Daire Başkanlığı, Park, Bahçeler ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı, Zabıta Daire Başkanlığı ve Kent Tarihi ve Tanıtımı Daire Başkanlığı iş birliği ile Tavukçu Mahallesi'nde kağıt toplayan vatandaşların kurduğu çadırlar ile topladıkları malzemeler bölgeden kaldırıldı.