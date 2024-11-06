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        Büyükşehir Belediyesi ekipleri Tavukçu Mahallesi'nde temizlik ve düzenleme yaptı

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi, tarihi Kayseri Mahallesi dokusunun ortaya çıkarıldığı Tavukçu Mahallesi ve çevresinde kapsamlı temizlik ve düzenleme çalışması gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2024 - 16:17 Güncelleme: 06.11.2024 - 16:50
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        Büyükşehir Belediyesi ekipleri Tavukçu Mahallesi'nde temizlik ve düzenleme yaptı
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        Kayseri Büyükşehir Belediyesi, tarihi Kayseri Mahallesi dokusunun ortaya çıkarıldığı Tavukçu Mahallesi ve çevresinde kapsamlı temizlik ve düzenleme çalışması gerçekleştirdi.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın verdiği talimatla, ekipler tarafından tarihi Kayseri Mahallesi'nin bulunduğu Setenönü ve Kayseri evleri bölgesinde uygulanan Tavukçu Mahallesi Projesi'nin ikinci ve üçüncü etap projeleri ve çevresinde kapsamlı çalışma yapıldı.

        Fen İşleri Daire Başkanlığı, Park, Bahçeler ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı, Zabıta Daire Başkanlığı ve Kent Tarihi ve Tanıtımı Daire Başkanlığı iş birliği ile Tavukçu Mahallesi'nde kağıt toplayan vatandaşların kurduğu çadırlar ile topladıkları malzemeler bölgeden kaldırıldı.

        Zabıta ekipleri öncülüğünde iş makineleri ile bölgenin temizlenmesi sağlanırken, bölgede zabıta noktası oluşturularak yerinde denetim ve takibi gerçekleştirildi.

        Görüntü ve çevre kirliliğinin ortadan kaldırıldığı çalışmada, kentin en eski yerleşim yerlerinden Tavukçu Mahallesi'nin dokusu Büyükşehir Belediyesi tarafından korunmaya devam edecek.

        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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