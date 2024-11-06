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        Erciyes Kayak Merkezi Uluslararası Dağ Kurtarma Komisyonunun üyesi oldu

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes Kayak Merkezinin, Uluslararası Dağ Kurtarma Komisyonu (ICAR) Kongresi'nde oy birliği ile Türkiye'nin ilk ICAR üyesi olduğunu bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2024 - 16:54 Güncelleme: 06.11.2024 - 17:02
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        Erciyes Kayak Merkezi Uluslararası Dağ Kurtarma Komisyonunun üyesi oldu
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        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes Kayak Merkezinin, Uluslararası Dağ Kurtarma Komisyonu (ICAR) Kongresi'nde oy birliği ile Türkiye'nin ilk ICAR üyesi olduğunu bildirdi.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Erciyes Kayak Merkezi, Yunanistan'ın Selanik şehrinde düzenlenen Uluslararası Dağ Kurtarma Komisyonu (ICAR) Kongresi'ne davet edildi. Erciyes AŞ Genel Müdürü Zafer Akşehirlioğlu, Erciyes'in kayak pistleri, güvenlik önlemleri ve arama kurtarma faaliyetleri hakkında katılımcılara detaylı bilgi verdi.

        Yapılan sunumun ardından Avrupalı üyelerin ve yönetim kurulunun değerlendirmesi neticesinde Erciyes, tüm üyelerin oyunu alarak ICAR'a üye Türkiye'den ilk kayak merkezi oldu.

        ICAR Yönetim Kurulu Başkanı Franz Staempfli, üyelik sertifikasını Akşehirlioğlu'na takdim etti.

        Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcuman ile Erciyes AŞ Genel Müdürü Zafer Akşehirlioğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç'ı makamında ziyaret ederek, üyelik sertifikasını takdim etti.

        Burada konuşan Büyükkılıç, İsviçre'nin Kloten kentinde bulunan 60 ülkeden 141 üye kuruluşa sahip ICAR'ın dünya çapında dağ kurtarma faaliyetlerini geliştirmeyi hedefleyen köklü ve saygın bir organizasyon olarak bilindiğini belirtti.

        Tesisleri, kayak pistleri, yönetim anlayışı ve hizmet kalitesi ile daha önce kalitesi tescillenen Erciyes Kayak Merkezi'nin, şimdi de dünya genelinde dağ güvenliği ve arama kurtarma faaliyetlerindeki becerisi ile ICAR'a üye olarak büyük bir başarı elde ettiğini vurgulayan Büyükkılıç, bu üyelikle Erciyes Kayak Merkezi'nin güvenlik hizmetlerini uluslararası standartlara taşıyacağını kaydetti.

        Büyükkılıç, Erciyes Kayak Merkezi'nin bu üyelik ile uluslararası dağ kurtarma ağının bir parçası haline geldiğini ve bu iş birliği sayesinde Türkiye'deki dağ güvenliği standartlarını uluslararası seviyeye taşıdığını ifade etti.

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