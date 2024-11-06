Kayseri'de sahte 200 lirayla alışveriş yapan 2 sanığa 1 yıl 8'er ay hapis cezası

Kayseri'de sahte 200 liralık banknotla alışveriş yapan 2 sanığa 1 yıl 8'er ay hapis cezası verildi.

1. Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan duruşmaya, tutuksuz sanık F.T, başka suçtan tutuklu A.Ü. ve müşteki İ.D. katıldı.

Duruşma savcısı mütalaasında, "sahteliğini bilmeden kabul ettiği parayı sahte olduğunu bilerek tedavüle koymak" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Kentte bulunan bir alışveriş merkezinden sahte 200 liralık banknotla şeker ve su aldıkları iddiasıyla haklarında dava açılan sanıklardan A.Ü. savunmasında, "Paranın bizden çıkıp çıkmadığı belli değil. Paranın sahte olduğunu da kabul etmiyorum. Beraatimi istiyorum." diye konuştu.