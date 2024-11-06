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        Kayseri'de sahte 200 lirayla alışveriş yapan 2 sanığa 1 yıl 8'er ay hapis cezası

        Kayseri'de sahte 200 liralık banknotla alışveriş yapan 2 sanığa 1 yıl 8'er ay hapis cezası verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2024 - 17:35 Güncelleme: 06.11.2024 - 17:35
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        Kayseri'de sahte 200 lirayla alışveriş yapan 2 sanığa 1 yıl 8'er ay hapis cezası
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        Kayseri'de sahte 200 liralık banknotla alışveriş yapan 2 sanığa 1 yıl 8'er ay hapis cezası verildi.

        1. Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan duruşmaya, tutuksuz sanık F.T, başka suçtan tutuklu A.Ü. ve müşteki İ.D. katıldı.

        Duruşma savcısı mütalaasında, "sahteliğini bilmeden kabul ettiği parayı sahte olduğunu bilerek tedavüle koymak" suçundan cezalandırılmasını istedi.

        Kentte bulunan bir alışveriş merkezinden sahte 200 liralık banknotla şeker ve su aldıkları iddiasıyla haklarında dava açılan sanıklardan A.Ü. savunmasında, "Paranın bizden çıkıp çıkmadığı belli değil. Paranın sahte olduğunu da kabul etmiyorum. Beraatimi istiyorum." diye konuştu.

        Diğer sanık da suçlamayı kabul etmeyerek beraatini istedi.

        Müşteki İ.D. ise sanıklardan şikayetçi olmadığını belirtti.

        Mahkeme heyeti, F.T. ve A.Ü'ye "sahteliğini bilmeden kabul ettiği parayı sahte olduğunu bilerek tedavüle koymak" suçundan 1 yıl 8'er ay hapis cezası vererek, hükmün açıklanmasını geriye bıraktı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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