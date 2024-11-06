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        Kayseri'de 13 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı

        Kayseri'de hakkında 13 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2024 - 20:10 Güncelleme: 06.11.2024 - 20:10
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        Kayseri'de 13 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı
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        Kayseri'de hakkında 13 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "dolandırıcılık" suçundan 8 ilde aranan ve hakkında kesinleşmiş 13 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası olan E.Ö'nün yakalanması için çalışma başlattı.

        Bu kapsamda, belirlenen adrese düzenlenen operasyonda E.Ö yakalandı.

        Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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