Melikgazi Kayseri Basketbol'un yeni transferi Powers sağlık kontrolünden geçti

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol'un yeni transferi Aerial Leann Powers, kente gelerek sağlık kontrolünden geçti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, geçen haziran ayında anlaşma sağlanan ABD'li oyuncu Powers, özel bir hastanede, kardiyoloji ve dahiliye muayenesinin arından EKG ve efor testlerine girdi. Detaylı kan testi de yapılan sporcuda herhangi bir sağlık problemi tespit edilmedi.

Son olarak WNBA ekiplerinden Atlanta Dream'de forma giyen forvet oyuncusu, 2017-2018 sezonunda Fenerbahçe kadrosunda yer almıştı.