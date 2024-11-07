Kayseri'den kısa kısa

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü, kent genelinde suda yaşanabilecek kayıp kaçakları minimum seviyelerde tutabilmek için faaliyetlerini sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, hem tasarruf etmek hem de mevcut kaynakları korumak isteyen KASKİ, Veri Tabanlı İzleme Sistemi Merkezi sayesinde içme suyunu koruma altına alıyor.

Kuraklık senaryolarına karşı önlem alarak, akustik yer mikrofonu cihazları ile arama tarama çalışmaları hızlandırılırken, yüzeye çıkmayan içme suyu arızaları tespit edilerek onarılıyor.

Bu sayede hem su hem de ekonomik kaybın önüne geçiliyor. - Glütensiz kafeye ilgi Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen, insan ve sağlık odaklı sosyal sorumluluk projesi glütensiz kafe vatandaşlardan ilgi görüyor. Kocasinan ilçesi Mimarsinan Mahallesi Tuna Caddesi'nde faaliyet gösteren glütensiz kafe, misafirlerine zengin menü sunuyor. Burada glütensiz pide, pizza, kahvaltı seçenekleri, aperatifler ve tatlıların yanı sıra, glütensiz ekmek ve simit de bulunuyor. Ayrıca, paketli ürünlerin satışı da yapılıyor.