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        Kayseri'den kısa kısa

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü, kent genelinde suda yaşanabilecek kayıp kaçakları minimum seviyelerde tutabilmek için faaliyetlerini sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2024 - 17:11 Güncelleme: 07.11.2024 - 17:11
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        Kayseri'den kısa kısa
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        Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü, kent genelinde suda yaşanabilecek kayıp kaçakları minimum seviyelerde tutabilmek için faaliyetlerini sürdürüyor.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, hem tasarruf etmek hem de mevcut kaynakları korumak isteyen KASKİ, Veri Tabanlı İzleme Sistemi Merkezi sayesinde içme suyunu koruma altına alıyor.

        Kuraklık senaryolarına karşı önlem alarak, akustik yer mikrofonu cihazları ile arama tarama çalışmaları hızlandırılırken, yüzeye çıkmayan içme suyu arızaları tespit edilerek onarılıyor.

        Bu sayede hem su hem de ekonomik kaybın önüne geçiliyor.

        - Glütensiz kafeye ilgi

        Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen, insan ve sağlık odaklı sosyal sorumluluk projesi glütensiz kafe vatandaşlardan ilgi görüyor.

        Kocasinan ilçesi Mimarsinan Mahallesi Tuna Caddesi'nde faaliyet gösteren glütensiz kafe, misafirlerine zengin menü sunuyor.

        Burada glütensiz pide, pizza, kahvaltı seçenekleri, aperatifler ve tatlıların yanı sıra, glütensiz ekmek ve simit de bulunuyor. Ayrıca, paketli ürünlerin satışı da yapılıyor.

        - Melikgazi Kıyafet Evi kışa hazır

        Melikgazi Belediyesinin ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik kıyafet yardımı sağladığı Melikgazi Belediyesi Kıyafet Evi (MELKEV), kış sezonuna özel ürünleriyle hazırlandı.

        Melikgazi Belediyesi ve hayırseverler iş birliği ile Battalgazi Mahallesi Esenyurt bölgesinde hayata geçirilen MELKEV, kıyafete ihtiyaç duyan her yaştan vatandaşa hizmet veriyor.

        Kıyafet almak isteyen vatandaşlar, önceden randevu oluşturarak etiketli, sıfır ürünlere ulaşabilecek.

        Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, MELKEV'in ihtiyaç sahibi vatandaşlar için her yaş gurubuna özel seçenekleriyle hizmet sağlamaya devam ettiğini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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