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        Kayseri'de trafik güvenliğini tehlikeye düşüren motosiklet sürücüsüne 7 bin 819 lira ceza

        Kayseri'de tehlikeli motosiklet kullanan sürücüye 7 bin 819 lira idari para cezası verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2024 - 20:00 Güncelleme: 07.11.2024 - 20:00
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        Kayseri'de trafik güvenliğini tehlikeye düşüren motosiklet sürücüsüne 7 bin 819 lira ceza
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        Kayseri'de tehlikeli motosiklet kullanan sürücüye 7 bin 819 lira idari para cezası verildi.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, sosyal medyadaki "Motosiklet sürücüsünden trafikte tehlikeli hareket" paylaşımıyla ilgili çalışma sonucu söz konusu araç tespit edildi.

        "Trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek suçundan" motosiklet sürücüsüne 7 bin 819 lira idari para cezası uygulandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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