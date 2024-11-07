Kayseri'de fırına yönelik silahlı saldırı güvenlik kamerasında

Öte yandan iki hafta önce de aynı iş yerine silahlı saldırı düzenlendiği öğrenildi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, iş yerinde inceleme yaptı.

Esentepe Mahallesi Karataş Sokak'taki fırının önüne gelen motosikletteki 2 kişi, tüfekle iş yerine ateş etti.

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