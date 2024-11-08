Kayseri'de yağma suçundan 19 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Kayseri'de yağma suçundan hakkında 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Kayseri'de yağma suçundan hakkında 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Düzenlenen operasyonda, hakkında yağma suçundan 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.B. (27) yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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