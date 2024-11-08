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        Kayseri'de restorasyon aşamasındaki kiliseden kurşun levha çalan şüpheli yakalandı

        Kayseri'nin İncesu ilçesinde restorasyon aşamasındaki kiliseden 8 kurşun levha çalan şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2024 - 19:58 Güncelleme: 08.11.2024 - 20:48
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        Kayseri'de restorasyon aşamasındaki kiliseden kurşun levha çalan şüpheli yakalandı
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        Kayseri'nin İncesu ilçesinde restorasyon aşamasındaki kiliseden 8 kurşun levha çalan şüpheli yakalandı.

        Alınan bilgiye göre, restorasyon çalışmaları süren İncesu Kilisesi'nin çatısından 360 kilogram ağırlığında 8 parça kurşun levha çalınmasının ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

        Şüphelinin kimliğini tespit eden ekipler düzenledikleri operasyonla M.Y'yi yakaladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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