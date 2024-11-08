Kayseri'de yapılan "şok uygulamada" aranan 5 şüpheli yakalandı

Yapılan aramalarda 1'i kurusıkı 3 tabanca, bu tabancalara ait fişekler ve 1 hacizli otomobile el konuldu.

40 ekip ve 96 personelin katıldığı uygulamada, 455 araç ve 764 kişi sorgulandı, çeşitli suçlardan aranan 5 şüpheli yakalandı.

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