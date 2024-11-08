Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

        Kayseri'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2024 - 21:01 Güncelleme: 08.11.2024 - 21:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kayseri'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1 zanlı gözaltına alındı.

        Bir ihbarı değerlendiren Kayseri Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon düzenledi.

        H.Y'nin (56) gözaltına alındığı operasyonda 3 toplu tabanca, çeşitli dönemlere ait 6 tablo, ahşap süslemeli 2 eser ve 1 metal kılıç ele geçirildi.

        Operasyonda ele geçirilen malzemeler Kayseri Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Gerçekler 19 yıl sonra ortaya çıktı
        Gerçekler 19 yıl sonra ortaya çıktı
        Narin Güran davasında peş peşe gerginlikler yaşandı!
        Narin Güran davasında peş peşe gerginlikler yaşandı!
        Üçüncü bölgede avladı
        Üçüncü bölgede avladı
        Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı!
        Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı!
        Elazığ'da 5 büyüklüğünde deprem
        Elazığ'da 5 büyüklüğünde deprem
        Takibe aldı
        Takibe aldı
        İstanbul'da deniz suyu çekildi, adacıklar ortaya çıktı
        İstanbul'da deniz suyu çekildi, adacıklar ortaya çıktı
        8 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        8 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        En-Nesyri sadece kafayla atıyor!
        En-Nesyri sadece kafayla atıyor!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Mauro Icardi sezonu kapattı!
        Mauro Icardi sezonu kapattı!
        Yeni enflasyona göre maaş zamları
        Yeni enflasyona göre maaş zamları
        Kurt, leopar, akbaba, tilki... Karahantepe'de yeni keşif!
        Kurt, leopar, akbaba, tilki... Karahantepe'de yeni keşif!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Elon Musk'tan 'Fed'i bitirin' mesajına destek
        Elon Musk'tan 'Fed'i bitirin' mesajına destek
        TCMB enflasyon tahminini yükseltti
        TCMB enflasyon tahminini yükseltti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kayyum ve konser harcamaları mesajları
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kayyum ve konser harcamaları mesajları
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "Yük değil, vatan borcu"
        "Yük değil, vatan borcu"
        "Enflasyonda zorlukları hisseden sektörlere daha yakından bakmalıyız"
        "Enflasyonda zorlukları hisseden sektörlere daha yakından bakmalıyız"

        Benzer Haberler

        YÖK Başkanı Özvar, Anadolu Üniversiteler Birliği Toplantısı'nda konuştu:
        YÖK Başkanı Özvar, Anadolu Üniversiteler Birliği Toplantısı'nda konuştu:
        Kayseri'de yapılan "şok uygulamada" aranan 5 şüpheli yakalandı
        Kayseri'de yapılan "şok uygulamada" aranan 5 şüpheli yakalandı
        Kayseri'de restorasyon aşamasındaki kiliseden kurşun levha çalan şüpheli ya...
        Kayseri'de restorasyon aşamasındaki kiliseden kurşun levha çalan şüpheli ya...
        Kayseri'de yağma suçundan 19 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Kayseri'de yağma suçundan 19 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        189 yıllık kilisenin çatısından 'kurşun levha' çalan hırsız yakalandı
        189 yıllık kilisenin çatısından 'kurşun levha' çalan hırsız yakalandı
        Kayseri'de kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
        Kayseri'de kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli yakalandı