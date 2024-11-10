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        Kayseri'de mantar üretim tesisinde çıkan yangına müdahale ediliyor

        Kayseri'de mantar üretim tesisinde çıkan yangına müdahale ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2024 - 00:01 Güncelleme: 10.11.2024 - 00:01
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        Kayseri'de mantar üretim tesisinde çıkan yangına müdahale ediliyor
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        Kayseri'de mantar üretim tesisinde çıkan yangına müdahale ediliyor.

        Kocasinan ilçesine bağlı Düver Mahallesi'ndeki mantar üretim tesisinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

        Çevredekilerin bilgi vermesi üzerine olay yerine Kayseri ve Nevşehir belediyesinin itfaiye ekipleri geldi.

        Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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