Kayseri'de mantar üretim tesisinde çıkan yangına müdahale ediliyor
Kayseri'de mantar üretim tesisinde çıkan yangına müdahale ediliyor.
Kayseri'de mantar üretim tesisinde çıkan yangına müdahale ediliyor.
Kocasinan ilçesine bağlı Düver Mahallesi'ndeki mantar üretim tesisinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin bilgi vermesi üzerine olay yerine Kayseri ve Nevşehir belediyesinin itfaiye ekipleri geldi.
Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
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