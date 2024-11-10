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        Kayseri'de fırına silahlı saldırıyla ilgili 3 zanlı yakalandı

        Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde fırına silahlı saldırıyla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2024 - 11:10 Güncelleme: 10.11.2024 - 11:10
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        Kayseri'de fırına silahlı saldırıyla ilgili 3 zanlı yakalandı
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        Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde fırına silahlı saldırıyla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Esentepe Mahallesi Karataş Sokak'taki fırına 7 Kasım'da ateş ettikleri gerekçesiyle aranan Y.A.A. (19), O.D. (23) ve Ö.B'yi (21) düzenlenen operasyonla yakaladı.

        Operasyonda ruhsatsız tüfek, 5 fişek ve olayda kullanılan motosiklet de ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 3 zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.

        Esentepe Mahallesi Karataş Sokak'taki fırının önüne gelen motosikletteki 2 kişi, tüfekle iş yerine ateş etmiş, olay anı iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.

        Olaydan iki hafta önce de aynı iş yerine silahlı saldırı düzenlendiği öğrenilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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