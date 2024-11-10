GÜNCELLEME 2 - Kayseri'de mantar üretim tesisinde çıkan yangın söndürüldü
Kayseri'de mantar üretim tesisinde çıkan yangın söndürüldü.
Kayseri'de mantar üretim tesisinde çıkan yangın söndürüldü.
Kocasinan ilçesine bağlı Düver Mahallesi'ndeki mantar üretim tesisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye Kayseri ve Nevşehir belediyesinin itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın, ekiplerin yaklaşık 3 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alındı.
Ekiplerin yaklaşık 12 saatte söndürdüğü yangında, tesiste büyük çapta hasar oluştu.
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