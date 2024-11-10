Kayseri'de seyir halindeki araçta kalp krizi geçiren sürücü öldü
Kayseri'nin İncesu ilçesinde seyir halindeyken kalp krizi geçiren sürücü hayatını kaybetti, araç kayalara çarparak durabildi.
Kayseri'nin İncesu ilçesinde seyir halindeyken kalp krizi geçiren sürücü hayatını kaybetti, araç kayalara çarparak durabildi.
Alınan bilgiye göre, Kızılören Mahallesi'nde seyreden H.Ö.H. idaresindeki 38 ACH 909 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki kayalara çaptı.
İhbar üzerine kaza yerine, polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler, sürücünün kaza yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.
İncelemelerde, sürücünün seyir halindeyken kalp krizi geçirip yaşamını yitirdiği, aracın daha sonra kayalara çarparak durabildiği belirlendi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.