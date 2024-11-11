Kayseri'de 24 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
Kayseri'de hakkında 24 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Kayseri'de hakkında 24 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kocasinan ekipleri, ilçe genelinde yaptığı asayiş uygulamasında durumundan şüphelendiği İ.D'yi (25) durdurdu.
Yapılan sorguda İ.D'nin "hırsızlık" suçundan 24 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezasından arandığı tespit edildi.
Gözaltına alınan kadın hükümlü emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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