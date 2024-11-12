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        ERÜ Tıp Fakültesinde "beyaz önlük" giydirme töreni düzenlendi

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 2024-2025 eğitim yılında Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesindeki beyaz önlük giydirme törenine katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2024 - 13:56 Güncelleme: 12.11.2024 - 13:56
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        ERÜ Tıp Fakültesinde "beyaz önlük" giydirme töreni düzenlendi
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        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 2024-2025 eğitim yılında Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesindeki beyaz önlük giydirme törenine katıldı.

        Belediyeden yapılanı açıklamaya göre, Erciyes Kültür Merkezi'ndeki törene Büyükkılıç'ın yanı sıra ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, rektör yardımcıları, dekanlar, başhekimler, akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.

        Burada konuşan Büyükkılıç, Kayseri'nin büyükşehirlerin konforunu yaşatan, sıkıntısını yaşatmayan bir şehir olduğunu belirtti.

        Gençlere Büyükşehir Belediyesinin her türlü imkanlarından rahatlıkla faydalanacaklarını aktaran Büyükkılıç, "15 kütüphanemizin olduğunu, sportif, kültürel, yeme-içme alanlarında sizlere özel indirimlerin olduğunu hatırlatmak istiyorum. Çamaşırlarınızı bile yıkıyoruz, sevgili gençler sizleri çok seviyoruz, sizlere hizmetkar olmayı ibadet biliyoruz. Eğitim yardımı veriyoruz, ulaşım desteği veriyoruz, her gün sıcak çorba ikram ediyoruz, 4 üniversitemizde de bunu sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.

        Gençlerin sosyal ve kültürel yönde kendilerini geliştirmesi tavsiyesinde bulunan Büyükkılıç, belediye bünyesindeki KAYMEK'te 111 alanda kurs verildiğini, 11 yabancı dilde kurs bulunduğunu kaydetti.

        Rektör Altun ise Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi olarak sadece sağlık alanında hizmet vermeye değil araştırma, geliştirme süreçlerinde ve öğrencilerin yetişmesinde değerli eğitim öğretim süreçleri sunmaya gayret ettiklerini belirterek, akademisyenlere teşekkür etti.

        Altun, desteklerinden dolayı Büyükkılıç'a da teşekkür etti.

        Konuşmaların ardından Başkan Büyükkılıç, yeni başlayan öğrencilere beyaz önlük giydirip, eğitim ve öğretim hayatında başarı diledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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