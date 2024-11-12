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        Erciyes Kayak Merkezi, Uluslararası Kar Ragbi Turnuvası'na ev sahipliği yapacak

        Erciyes Kayak Merkezinde Uluslararası Kar Ragbi Turnuvası düzenlenecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2024 - 16:33 Güncelleme: 12.11.2024 - 17:07
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        Erciyes Kayak Merkezi, Uluslararası Kar Ragbi Turnuvası'na ev sahipliği yapacak
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        Erciyes Kayak Merkezinde Uluslararası Kar Ragbi Turnuvası düzenlenecek.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye Ragbi Federasyonu Başkanı Nahit Şahin ve yönetim kurulu üyeleri, Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcuman'ı ziyaret etti.

        Erciyes AŞ Genel Müdürü Zafer Akşehirlioğlu ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Sportif Faaliyetler Şube Müdürü Yakup Deliktaş'ın da hazır bulunduğu görüşmede, kışın yapılacak sportif faaliyetler görüşüldü. Görüşmelerde kış sezonunda Türkiye'de ilk kez Uluslararası Kar Ragbi Turnuvası düzenlenmesi yönünde karar alındı.

        Federasyon Başkanı Nahit Şahin, Erciyes'in güvenilir tesisleri ve uluslararası standartlardaki organizasyon becerisiyle bu tür turnuvalarda büyük avantaj sağladığını belirtti.

        Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Elcuman ise Erciyes'teki kış sporlarına her geçen gün yenisini eklediklerini, kar ragbisi gibi zorlu bir sporun uluslararası çapta Türkiye'de ilk kez Kayseri'de yapılacak olmasından gurur duyduklarını kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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