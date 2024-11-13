Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri'de Galler maçı için taraftara ücretsiz ulaşım imkanı

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi, A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar B Ligi grup maçında Galler ile oynayacağı maça gidecek taraftarlara ücretsiz ulaşım sağlayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2024 - 11:04 Güncelleme: 13.11.2024 - 11:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri'de Galler maçı için taraftara ücretsiz ulaşım imkanı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi, A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar B Ligi grup maçında Galler ile oynayacağı maça gidecek taraftarlara ücretsiz ulaşım sağlayacak.

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yazılı açıklamasında, A Milli Futbol Takımı'nın 16 Kasım Cumartesi günü UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta Galler ile oynayacağı maçta yaklaşık 33 bin taraftar için raylı sistem hattında ücretsiz ulaşım desteği sunacaklarını belirtti.

        Passolig kartı olan taraftara 18.00-22.30 saatleri arasında hizmet verecek raylı sistem araçları ile ücretsiz ve kolay ulaşım imkanı sağlanacağını aktaran Büyükkılıç, A Milli Takımı'nı Kayseri'den Karadağ'a yaklaşık 33 bin taraftarla galibiyetle uğurlamak istediklerini kaydetti.

        Türkiye-Galler karşılaşması, 16 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'de RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ekimde şiddetli kuraklık yaşandı! Yağışlar yolda
        Ekimde şiddetli kuraklık yaşandı! Yağışlar yolda
        Emel Öğretmen'e hızla çarpan sürücü de öğretmen!
        Emel Öğretmen'e hızla çarpan sürücü de öğretmen!
        Annesini öldüren ailesini bıçaklayan gencin ifadesi kan dondurdu!
        Annesini öldüren ailesini bıçaklayan gencin ifadesi kan dondurdu!
        İki yüzlü UEFA!
        İki yüzlü UEFA!
        Konut satışı 22 ayın zirvesinde
        Konut satışı 22 ayın zirvesinde
        Okan Buruk'tan İtalya çıkarması!
        Okan Buruk'tan İtalya çıkarması!
        Trump, Musk'ın görevini duyurdu
        Trump, Musk'ın görevini duyurdu
        Kerem Aktürkoğlu'ndan çarpıcı açıklamalar!
        Kerem Aktürkoğlu'ndan çarpıcı açıklamalar!
        İmaj adamı İbrahim Yılmaz
        İmaj adamı İbrahim Yılmaz
        Kumar tutkusuyla yüzleşiyor
        Kumar tutkusuyla yüzleşiyor
        Osimhen transferinde Ada'dan dev rakip!
        Osimhen transferinde Ada'dan dev rakip!
        Birlikte yaşadığı kadının evini bastı! Evdeki adam 3. kattan atladı!
        Birlikte yaşadığı kadının evini bastı! Evdeki adam 3. kattan atladı!
        Geri manevra faciasında 84 yaşındaki sürücü o anı anlattı!
        Geri manevra faciasında 84 yaşındaki sürücü o anı anlattı!
        Et dönerde dil, şekerde ilaç: İşte gıdadaki yeni sahtekarlıklar
        Et dönerde dil, şekerde ilaç: İşte gıdadaki yeni sahtekarlıklar
        Filmlere taş çıkartacak dram!
        Filmlere taş çıkartacak dram!
        Yürek yakan kaza Hasret'i hayattan kopardı!
        Yürek yakan kaza Hasret'i hayattan kopardı!
        Kahreden ölüm! Genç balerin odasında ölü bulundu
        Kahreden ölüm! Genç balerin odasında ölü bulundu
        Özel sandıklarda emeklilik furyası
        Özel sandıklarda emeklilik furyası
        Trump Eğitim Bakanlığı'nı kapatacak mı?
        Trump Eğitim Bakanlığı'nı kapatacak mı?
        Tatil için hem eğlenceli hem öğretici fikirler...
        Tatil için hem eğlenceli hem öğretici fikirler...

        Benzer Haberler

        Kayseri'de firari 2 hükümlü yakalandı
        Kayseri'de firari 2 hükümlü yakalandı
        Türkiye-Galler maçının oynanacağı stadyum hazır hale getirildi
        Türkiye-Galler maçının oynanacağı stadyum hazır hale getirildi
        Kayseri'de aranan 2 hükümlü yakalandı
        Kayseri'de aranan 2 hükümlü yakalandı
        Kayseri'de iki katlı binanın merdivenlerinden düşüp öldü
        Kayseri'de iki katlı binanın merdivenlerinden düşüp öldü
        Kayseri'de apartmanın merdivenlerinden düşen kişi öldü
        Kayseri'de apartmanın merdivenlerinden düşen kişi öldü
        Talas Belediyesinin depreme hazırlıkları
        Talas Belediyesinin depreme hazırlıkları