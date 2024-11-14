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        Kayseri'de bir çocuk, tartıştığı kişi tarafından bıçakla ağır yaralandı

        Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bıçaklı kavgada ağır yaralanan çocuk hastanede tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2024 - 11:06 Güncelleme: 14.11.2024 - 11:06
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        Kayseri'de bir çocuk, tartıştığı kişi tarafından bıçakla ağır yaralandı
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        Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bıçaklı kavgada ağır yaralanan çocuk hastanede tedavi altına alındı.

        M.T. (13), Yenidoğan Mahallesi Hurdacılar Sitesi'ndeki bir sokakta henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi ile tartıştı.

        Kavgaya dönüşen olayla M.T, bıçakla yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılan M.T'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Scooter ile olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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