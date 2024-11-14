Kayseri'de bir çocuk, tartıştığı kişi tarafından bıçakla ağır yaralandı

Scooter ile olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

M.T. (13), Yenidoğan Mahallesi Hurdacılar Sitesi'ndeki bir sokakta henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi ile tartıştı.

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