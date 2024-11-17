Türkiye- Galler maçının ardından

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki beşinci maçında Galler ile 0-0 berabere kalan A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Vincenzo Montella, "Böyle bir atmosferde, böyle bir performans gösterdiğimiz bir maçta galip gelmek isterdik. Avantajımız var. Hedefimiz A Ligi'ne çıkmak. O yüzden hedefimiz doğrultusunda yürümeye devam edeceğiz." dedi.

Montella, maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında, maçın başından sonuna kadar muazzam bir performans gösterdiklerini söyledi. Rakip kaleye 25 şutları olduğunu ifade eden Montella, "Rakibe 4 şut fırsatı verdik. Başından sonuna kadar domine ettiğimiz bir maçta böyle bir performans göstermek beni daha da çok duygulandırıyor. Çünkü beraber kalmamıza rağmen soyunma odasında herkesi üzüntülü gördüğümüzde, yüreğimizi sahaya koyduğumuzu gördüğümüzde gerçekten gururlanıyorum. O yüzden ileride de elimizden geldiğince bu şekilde devam etmeye gayret edeceğiz." diye konuştu.

- Hakan Çalhanloğlu'nun oyundan alınması Bir basın mensubunun, Hakan Çalhanoğlu'nun ilk yarının sonunda oyundan neden alındığına ilişkin soru üzerine Montella, Hakan Çalhanoğlu'nu sahadan almanın gerçekten çok zor olduğunu ifade etti. Montella, "Pozisyonun domine eden bir oyuncu. Sadece ufak bir sakatlık oluştu. O yüzden çıkarmak zorunda kaldık." dedi.

- "Bu sorumluluğu aldığı için kendisini kutluyorum" Maçta beraberliğin değerli olduğunu düşündüklerini belirten Montella, herhangi bir şekilde negatifliğe yer vermediklerini söyledi. Gerçekçi olmaları gerektiğini vurgulayan Montella, sözlerini şöyle sürdürdü: "Böyle bir atmosferde, böyle bir performans gösterdiğimiz bir maçta galip gelmek isterdik. Avantajımız var. Hedefimiz A Ligi'ne çıkmak. O yüzden hedefimiz doğrultusunda yürümeye devam edeceğiz. Penaltıyla alakalı da şunu söylemek lazım, bir dakika önce de Arda'yı almıştım oyundan. Arda da iyi vuruyor, Kerem de biliyorsunuz çok iyi vuruyor. Orkun da kullanabiliyor penaltıları. Penaltıları sadece o sorumluluğu elinde tutan ve yüreğini ortaya koyan futbolcular taşır. O yüzden bu konuda herhangi bir şey söyleyemem. Bu sorumluluğu aldığı için de kendisini kutluyorum."

- "Arda'yı sahadan almak zor bir iş" Kaliteli bir rakibe karşı oynadıklarını ifade eden Montella, rakibin Premier Lig'de oynayan bazı futbolcuları olduğuna dikkati çekti. Fiziksel gücü yüksek bir rakip olduklarını kaydeden Montella, her şeye rağmen 25 şut attıklarını, sadece golü bulamadıklarını aktardı.