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        900 gram dünyaya gelen bebeğini 44 gün sonra bağrına bastı

        TUNAHAN AKGÜN - Aksaray'da 29 haftalıkken 900 gram doğan Ayşe bebek, Kayseri'de yoğun bakımda 44 gün süren tedavisinin ardından annesine kavuştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2024 - 11:00 Güncelleme: 17.11.2024 - 11:17
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        900 gram dünyaya gelen bebeğini 44 gün sonra bağrına bastı
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        TUNAHAN AKGÜN - Aksaray'da 29 haftalıkken 900 gram doğan Ayşe bebek, Kayseri'de yoğun bakımda 44 gün süren tedavisinin ardından annesine kavuştu.

        Aksaray'da yaşayan Hüsne Erdoğan, hamileliğinin 29. haftasında sancılarının başlaması üzerine Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu.

        Burada sezaryenle dünyaya gözlerini açan Erdoğan'ın bebeği entübe edilerek, iç organlarının gelişimi için Kayseri Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

        Yoğun bakım ünitesinde kuvöze konulup solunum cihazına bağlanan 900 gram ağırlığındaki prematüre bebek, Doç. Dr. Ahmet Özdemir gözetiminde tedaviye alındı.

        Her gün hastaneye gelen anne Erdoğan'ın endişeli bekleyişi, "Ayşe" adını verdiği bebeğini 44 günlük yoğun bakım sürecinin ardından kucağına almasıyla sona erdi.

        Uygulanan tedaviyle 1 kilo 900 grama ulaşan ve yaşamını kuvöz olmadan sürdürebilecek duruma gelen Ayşe bebeği kucağına alan anne Erdoğan, kızını Dünya Prematüre Günü'nde bağrına basmanın sevincini yaşıyor.

        - "Bebeğimi kucağıma aldığım zaman her şeyi unutuyorum"

        Hüsne Erdoğan, AA muhabirine, doğumunun ardından psikolojik olarak zor bir süreç yaşadığını söyledi.

        O günleri unutamadığını anlatan Erdoğan, kızının hayata tutunmasında ellerinden gelen çabayı gösteren sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

        Kızını kucağına almanın tarifsiz bir duygu olduğunu söyleyen Erdoğan, "Hastanedeki ziyaret saatlerine düzenli olarak geliyorduk. Bebeğimizi uzaktan seviyorduk, kuvözün penceresini açıp, sadece o temas bile bebeğimize iyi gelir diye, elini tutuyorduk. Ne kadar bakımı iyi olsa da maalesef kırkını burada çıkardık. Bebeğimi Dünya Prematüre Günü'nde kucağıma almak nasip oldu. Bebeğimi kucağıma aldığım zaman her şeyi unutuyorum. Yaşadığım sıkıntılar bitiyor. Yaşayacağım güzel günleri hayal ediyorum." diye konuştu.

        - "Anne ve bebeği, eğitimin ardından taburcu edilecek"

        Pediatri ve Yenidoğan Kliniği Sorumlu Hekimi Doç. Dr. Ahmet Özdemir de Dünya Prematüre Günü'nde bir bebekle anneyi kavuşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

        Tedavi sürecinde yaşadıkları zorluklara değinen Özdemir, bebeğin hastaneye ilk geldiğinde bazı iç organlarının gelişmediğini, buna bağlı olarak nefes almakta zorlandığını dile getirdi.

        Ayşe bebek ve annesine mutlu ve güzel bir ömür dileyen Özdemir, şunları kaydetti:

        "17 Kasım Dünya Prematüre Günü'nde anne ile bebeği servise aldığımız için son derece mutluyuz. Hastaneye ilk geldiğinde solunum destek cihazlarıyla destek verdiğimiz bebeğimize gün gün kilo aldırarak bugünlere geldik ve şu an sağlıklı. Annesi, bebeğini ilk defa tam anlamıyla kucağına alabildi. Her ne kadar yoğun bakım şartlarında dokunup bebeğiyle iletişim kurarak temas etse de şu anda kendine daha bir güven sağladı. Bundan sonraki süreçte anneye birkaç gün eğitim vereceğiz. Anneyi, evde bebeğin doktoru, hemşiresi olabilecek pozisyona getirdikten sonra taburcu etmeyi düşünüyoruz."

        Özdemir, dünyaya gözlerini erken açan bebeklerin bakım ve tedavisinde gecesini gündüzüne katan tüm ekip arkadaşlarına teşekkür etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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