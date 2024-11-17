Gökhan Sazdağı, A Milli Futbol Takımı kadrosuna dahil edildi

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamada, "UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki son maçında deplasmanda Karadağ ile karşılaşacak A Milli Takımı'mızın aday kadrosuna bir oyuncu ilavesi yapıldı. Trendyol Süper Lig ekiplerinden Bellona Kayserispor'da forma giyen Gökhan Sazdağı, A Milli Takım'ın aday kadrosuna dahil edildi." ifadelerine yer verildi.

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