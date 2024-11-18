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        Kayseri'deki uyuşturucu operasyonlarında 13 zanlı tutuklandı

        Kayseri'de son bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 13 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2024 - 09:03 Güncelleme: 18.11.2024 - 09:03
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        Kayseri'deki uyuşturucu operasyonlarında 13 zanlı tutuklandı
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        Kayseri'de son bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 13 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince son bir haftada gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında 24 operasyon düzenlendi.

        Bu kapsamda, yakalanan 60 kişi hakkında yasal işlem yapıldı, 13 şüpheli ise tutuklandı.

        Operasyonlarda 414,28 gram uyuşturucu, 1 ruhsatsız tüfek ve 1 hassas terazi ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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