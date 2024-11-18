AK Parti Kocasinan Kadın Kolları Teşkilat Başkanı Küçük, son yolculuğuna uğurlandı

Cenaze programına Küçük'ün ailesinin yanı sıra AK Parti Kayseri milletvekilleri Şaban Çopuroğlu, Murat Cahid Cıngı, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayradar ve yakınları ile vatandaşlar katıldı.

Küçük'ün cenazesi burada kılınan namazın ardından gözyaşları ve dualarla Erkilet Bülbülpınarı Mezarlığı'na defnedildi.

Bir süredir kanser tedavisi gören ve hastalığa bağlı olarak yaşamını yitiren Küçük'ün cenazesi, yakınları tarafından hastane morgundan alınarak Orgeneral Hulusi Akar Camisi'ne getirildi.

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