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        AK Parti Kocasinan Kadın Kolları Teşkilat Başkanı Küçük, son yolculuğuna uğurlandı

        Kayseri'de 48 yaşında hayatını kaybeden AK Parti Kocasinan Kadın Kolları Teşkilat Başkanı Zülal Küçük, son yolculuğuna uğurlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2024 - 16:31 Güncelleme: 18.11.2024 - 16:35
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        AK Parti Kocasinan Kadın Kolları Teşkilat Başkanı Küçük, son yolculuğuna uğurlandı
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        Kayseri'de 48 yaşında hayatını kaybeden AK Parti Kocasinan Kadın Kolları Teşkilat Başkanı Zülal Küçük, son yolculuğuna uğurlandı.

        Bir süredir kanser tedavisi gören ve hastalığa bağlı olarak yaşamını yitiren Küçük'ün cenazesi, yakınları tarafından hastane morgundan alınarak Orgeneral Hulusi Akar Camisi'ne getirildi.

        Küçük'ün cenazesi burada kılınan namazın ardından gözyaşları ve dualarla Erkilet Bülbülpınarı Mezarlığı'na defnedildi.

        Cenaze programına Küçük'ün ailesinin yanı sıra AK Parti Kayseri milletvekilleri Şaban Çopuroğlu, Murat Cahid Cıngı, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayradar ve yakınları ile vatandaşlar katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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