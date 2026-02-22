Kayserispor-Antalyaspor maçının ardından

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında sahasında Hesap.com Antalyaspor'u 1-0 yenen Zecorner Kayserispor'da kulüp başkanı Nurettin Açıkalın, "Bu bizim için çok önemli bir 3 puan. Belki de bu yıl, ligin en önemli puanını aldık." dedi.



Karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Açıkalın, oyuncuların mücadelesi sonucu önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.



Zor bir maç olacağını önceden tahmin ettiklerini belirten Açıkalın, şöyle konuştu:



"Zor geçti ama oyuncularımızın verdiği mücadele, ortaya koymuş olduğu karakter sonucu 3 puanı buradan alarak ayrılıyoruz. Bu bizim için çok önemli bir 3 puan. Belki de bu yıl, ligin en önemli puanını aldık. Tabii stresli, gergin olan bir süreç, taraftarlarımızı da kamuoyunu da anlıyorum ama bu süreci yönetmeye çalışıyoruz. Bugün bu 3 puanı alarak inşallah daha güzel, daha verimli oyun oynadığımızı da gösterebildik. O yüzden içeride oyuncularımızı da tebrik ettik. Seyircimizi tebrik ediyorum. Önümüzdeki hafta da Gençlerbirliği maçı var. Takımımız oradan da 3 puan alarak şehrimize dönecektir."



Açıkalın, başarı için Kayserispor'a tüm şehrin sahip çıkması gerektiğini ifade etti.



Kayserispor'un hafta sonu gerçekleşecek seçimli olağanüstü genel kuruluna değinen Açıkalın, şunları kaydetti:



"Göztepe maçı öncesi oyuncularımızdan birkaçı gelmiş ve 'bu duruma üzülüyoruz' demişlerdi. Ben o sözü oyuncularımıza da söylerken, 'İster istemez başarısızlık var. Burada benim de payım var.' diyerek, o yüzden gitmem gerekli olduğunu düşünerek böyle bir kongre kararı aldığımı söyledim. Onlar da ellerinden geleni yapacaklarını söylediler. Bu sadece benim adayım veya değilim dememle olan bir şey değil çünkü ben buraya adayım diyerek de gelmedim veya aday değilim diye de. Gelmem gerekiyordu, geldim. Dolayısıyla bu tamamen benim inisiyatifimde veya benim kararımda olan bir şey değil. Ben başkan olurum veya olmam bu çok önemli değil, bu şehir için, bu takım için elimden geleni her zaman yapmaya burada sizin huzurunuzda da taahhüt ediyorum arkadaşlar."



Başkan Açıkalın, yeni hoca konusunu da hafta içi değerlendireceklerini sözlerine ekledi.







