ERÜ Rektörü Altun lise öğrencileriyle buluştu

Kariyer planlaması hakkında öğrencilere tavsiyelerde bulunan Altun, gelişim için zinde ve kariyer planlamasına sahip olunması gerektiğini belirti.

ERÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, okulun konferans salonunda düzenlenen etkinlikte konuşan Altun, öğrencilere ERÜ hakkında bilgi verdi.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Talas Şehit Mahmut Yıldırım Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen "Kariyer Söyleşisi" etkinliğine konuk oldu.

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