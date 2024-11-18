Kayseri'de şehitler için fidan dikildi

Kayseri'de 2016'da çarşı iznine çıkan askerleri taşıyan halk otobüsüne patlayıcı yüklü araçla düzenlenen terör saldırısında şehit olan askerlerin anısına fidan dikildi.

MHP'den yapılan yazılı açıklamaya göre, MHP Talas İlçe Teşkilatı tarafından "Geleceğe Milli Miras" temasıyla Ali Dağı'nda düzenlenen etkinliğe, MHP Kayseri İl Başkanı Enes Ertuğrul Kalın, parti yönetimi ve sivil toplum temsilcileri katıldı.