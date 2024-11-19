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        Kocasinan Belediyesi ilaçlama çalışmalarını sonbaharda da sürdürüyor

        Kocasinan Belediyesi, ilaçlama çalışmalarına sonbaharda da devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2024 - 13:47 Güncelleme: 19.11.2024 - 14:15
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        Kocasinan Belediyesi ilaçlama çalışmalarını sonbaharda da sürdürüyor
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        Kocasinan Belediyesi, ilaçlama çalışmalarına sonbaharda da devam ediyor.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, çevreci bir ilçe için çalışan Kocasinan Belediyesi, ULV ilaçlama sistemiyle ilaçlama çalışmaları yürüterek, ilçe sakinlerine daha sağlıklı bir çevre sunuyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, halk sağlığını ön planda tutan bir anlayıştan hareketle "Sağlığınız bizim için önemli" sloganıyla çalışmalarını yürüttüklerini, dronla ilaçlama yaparak hem zamandan hem maliyetten hem de işçilikten tasarruf sağladıklarını ifade etti.

        Periyodik olarak gerçekleştirdikleri ilaçlama ve hijyen çalışmalarının sıklığını genişlettiklerini anlatan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

        "Kendi öz kaynaklarımızla aldığımız drone, Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz tarafından ağaç ve bitki ilaçlamasında kullanılırken, Veteriner İşleri Müdürlüğümüz ise sivrisinek ve larva ilaçlamasında kullanıyor. Her alanda teknolojik yeniliklere ayak uyduruyoruz. Ekiplerimiz, ilçe genelinde park ve yeşil alanlar başta olmak üzere tüm açık alanları düzenli bir şekilde ilaçlıyor. Gündüz olduğu gibi gece de haşere ile mücadele konusunda oluşturduğumuz güçlü ekiplerle çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Ekiplerimizin çalışmaları, bölgede kronomid denilen zararlı canlıların üremesini engelleyip, çevreye rahatsızlık vermesinin de önüne geçiyor."

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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