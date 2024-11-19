Kocasinan Belediyesi ilaçlama çalışmalarını sonbaharda da sürdürüyor

Kocasinan Belediyesi, ilaçlama çalışmalarına sonbaharda da devam ediyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, çevreci bir ilçe için çalışan Kocasinan Belediyesi, ULV ilaçlama sistemiyle ilaçlama çalışmaları yürüterek, ilçe sakinlerine daha sağlıklı bir çevre sunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, halk sağlığını ön planda tutan bir anlayıştan hareketle "Sağlığınız bizim için önemli" sloganıyla çalışmalarını yürüttüklerini, dronla ilaçlama yaparak hem zamandan hem maliyetten hem de işçilikten tasarruf sağladıklarını ifade etti.