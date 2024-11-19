Büyükşehir Belediyesinin iş makinesi envanterine 58 araç katılacak

Törende, 30 damperli kamyon, 2 yol süpürge aracı, 3 arazöz, 2 kupa çekici, 4 semitrey çöp transfer aracı, 3 asfalt silindiri, 1 asfalt serici, 1 30'luk ekskavatör, 1 50'lik ekskavatör, 10 bekolader ve 1 asfalt kazıyıcı olmak üzere 58 iş makinesi hizmete başlarken, 1 kırıcı ucu ve 6 forklift çatalı da envantere katılacak.

Bu kapsamda Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın katılımıyla yarın düzenlenecek İş Makineleri Hizmete Alım Töreni ile 58 iş makinesi hizmete başlayacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediyenin sahip olduğu iş makineleri envanteri genişliyor, yenileniyor.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.