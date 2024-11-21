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        Çolakbayrakdar, genç futbolcuları makamında ağırladı

        Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 14 Yaş Altı Ligi'nde Kayseri ikincisi olan Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü Futbol Takımı sporcularını makamında ağırladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2024 - 13:13 Güncelleme: 21.11.2024 - 13:13
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        Çolakbayrakdar, genç futbolcuları makamında ağırladı
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        Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 14 Yaş Altı Ligi'nde Kayseri ikincisi olan Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü Futbol Takımı sporcularını makamında ağırladı.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, genç sporcuları tebrik ederek başarılarının devamını dileyen Çolakbayrakdar, gençlerle sohbet etti.

        Kocasinan Belediyesi olarak geleceğin yıldızlarına büyük değer verdiklerini belirten Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

        "Futboldaki başarınızın yanı sıra okulda da derslerinizde başarılı olmanız bizler için büyük bir mutluluk kaynağı. Bütün çabamız, sizlerin daha iyi şartlarda yetişmenizi sağlamak için sportif alanda imkanlar sunmak. Sporda yetenekli olan gençlerimizi, evlatlarımızı burada Kocasinan çatısı altında bir araya getirdik. Özellikle boş zamanlarınızda spor yapabilmeniz için sizlere uygun bir ortam hazırlıyoruz. Sporun özünde kardeşlik, kaynaşma ve takım ruhu bulunur. Bütün bu değerleri sizlere kazandırabilmek için büyükleriniz rehberlik yapmaktadır. Elimizden geldiğince sizlere daha iyi şartlarda, daha fazla imkan sunarak hem sportif anlamda hem de farklı alanlarda gelişmenize katkı sağlamayı hedefliyoruz. Ama unutmayın ki işin en önemli kısmı sizlersiniz, sizler bu ülkenin geleceğisiniz. İleride değişik alanlarda ülkemize katkı sağlayacak ve bu topraklara hizmet edeceksiniz. Ama en önemlisi ahlaklı bireyler olmanız. Bu ülkeye ve memleketimize faydalı insanlar olarak yetişmenizdir."

        Genç sporcular, Çolakbayrakdar'a ilgi ve desteği için teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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