Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Büyükkılıç'tan Heimlich manevrası ile bir genci kurtaran personele teşekkür belgesi

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Memduh Büyükkılıç, boğazına şeker kaçan ve nefessiz kalan genci yaptığı Heimlich manevrası ile kurtaran Ulaşım AŞ personeline teşekkür belgesi verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2024 - 16:25 Güncelleme: 21.11.2024 - 16:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Büyükkılıç'tan Heimlich manevrası ile bir genci kurtaran personele teşekkür belgesi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Memduh Büyükkılıç, boğazına şeker kaçan ve nefessiz kalan genci yaptığı Heimlich manevrası ile kurtaran Ulaşım AŞ personeline teşekkür belgesi verdi.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükkılıç, Ulaşım AŞ personeli Emre Aysel'i makamında ağırladı.

        Emre'ye teşekkür eden Büyükkılıç, "Görevini yaparken, göstermiş olduğu hassasiyet ile bir vatandaşımızın belki de hayatını kurtarmaya vesile oldu. Heimlich manevrasını hem öğretmek hem uygulamak bağlamında gerekli çalışmaları zamanında yapan genel müdürümüz şahsında ulaşım birimimize de teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

        Vale görevlisi Emre Aysel de Başkan Büyükkılıç'a teşekkür etti. Ziyarette, Ulaşım AŞ Genel Müdürü Mehmet Canbulut da hazır bulundu.

        Millet Caddesi'nde arkadaşlarıyla yürüyen bir gencin nefes borusuna şeker kaçtığını fark eden Aysel, gencin yanına giderek Heimlich manevrası yapmış ve hayatını kurtarmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Selma Ateş’e saldırıyı azmettiren şüpheli 2 cinayet işledi
        Selma Ateş’e saldırıyı azmettiren şüpheli 2 cinayet işledi
        Türkiye şiddetli yağış ve fırtına etkisinde: Ağaçlar devrildi, çatılar uçtu, uçaklar havada turladı
        Türkiye şiddetli yağış ve fırtına etkisinde: Ağaçlar devrildi, çatılar uçtu, uçaklar havada turladı
        30 milyar dolarlık carry trade
        30 milyar dolarlık carry trade
        Merkel: Trump siyasette de emlakçı gibi
        Merkel: Trump siyasette de emlakçı gibi
        Selen hemşire ölmüştü! İşte doktora istenen ceza!
        Selen hemşire ölmüştü! İşte doktora istenen ceza!
        Netanyahu'ya tutuklama emri!
        Netanyahu'ya tutuklama emri!
        Dünyanın en iyi tatlılarını seçtiler!
        Dünyanın en iyi tatlılarını seçtiler!
        Evlilikte kriz çıktı
        Evlilikte kriz çıktı
        Beyoğlu sapıklarından dalga geçer gibi savunma!
        Beyoğlu sapıklarından dalga geçer gibi savunma!
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        "TFF yabancı VAR hakemine sıcak bakıyor"
        "TFF yabancı VAR hakemine sıcak bakıyor"
        Aladağlar'da kaybolduktan 4 gün sonra bulundular: Belaruslu dağcı kardeşler nasıl hayatta kaldı?
        Aladağlar'da kaybolduktan 4 gün sonra bulundular: Belaruslu dağcı kardeşler nasıl hayatta kaldı?
        Yılbaşı enflasyonu
        Yılbaşı enflasyonu
        Play-off'taki olası rakipleri tanıyalım!
        Play-off'taki olası rakipleri tanıyalım!
        Havada karayeli bekleyiş
        Havada karayeli bekleyiş
        İlk 20'de sadece G.Saray var!
        İlk 20'de sadece G.Saray var!
        Hurda araçlar için teşvik teklifi
        Hurda araçlar için teşvik teklifi
        "Bedel ödemeye devam etmemiz gereken bir noktadayız"
        "Bedel ödemeye devam etmemiz gereken bir noktadayız"
        'Yenidoğan' çetesi sanığı Renas Kılıç: Belediye başkanı olmak istiyordum!
        'Yenidoğan' çetesi sanığı Renas Kılıç: Belediye başkanı olmak istiyordum!
        Çığır açacak teknolojilerle bilime damga vuran Türk
        Çığır açacak teknolojilerle bilime damga vuran Türk

        Benzer Haberler

        "Kayseri kavurması" coğrafi işaret tescili aldı
        "Kayseri kavurması" coğrafi işaret tescili aldı
        Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı ile ERÜ arasında iş birliği protokolü
        Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı ile ERÜ arasında iş birliği protokolü
        Kayserispor Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, Fenerbahçe maçından umutlu:
        Kayserispor Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, Fenerbahçe maçından umutlu:
        Sinan Kaloğlu: Rakibimiz Fenerbahçe'nin gücü belli
        Sinan Kaloğlu: Rakibimiz Fenerbahçe'nin gücü belli
        Kaybolduktan 4 gün sonra bulunan Belaruslu dağcı ikiz kız kardeşler taburcu...
        Kaybolduktan 4 gün sonra bulunan Belaruslu dağcı ikiz kız kardeşler taburcu...
        Çolakbayrakdar, genç futbolcuları makamında ağırladı
        Çolakbayrakdar, genç futbolcuları makamında ağırladı