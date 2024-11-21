Büyükkılıç'tan Heimlich manevrası ile bir genci kurtaran personele teşekkür belgesi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Memduh Büyükkılıç, boğazına şeker kaçan ve nefessiz kalan genci yaptığı Heimlich manevrası ile kurtaran Ulaşım AŞ personeline teşekkür belgesi verdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükkılıç, Ulaşım AŞ personeli Emre Aysel'i makamında ağırladı.

Emre'ye teşekkür eden Büyükkılıç, "Görevini yaparken, göstermiş olduğu hassasiyet ile bir vatandaşımızın belki de hayatını kurtarmaya vesile oldu. Heimlich manevrasını hem öğretmek hem uygulamak bağlamında gerekli çalışmaları zamanında yapan genel müdürümüz şahsında ulaşım birimimize de teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.