Kayseri GESK, Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu B1 Futbol Deplasmanlı Lig'ini 2. bitirdi

Törene Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Ayhan Yıldırım, Kayseri Vali Yardımcısı Erkan Kaçmaz ile Federasyon Asbaşkanları Orhan Tanrıkulu ve Mustafa Kandemir katıldı.

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