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        Kayseri GESK, Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu B1 Futbol Deplasmanlı Lig'ini 2. bitirdi

        Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu B1 Futbol Deplasmanlı Lig 2024 sezonu son maçında Bursa Büyükşehir Belediyesi Altınokta GESK ile golsüz berabere kalan Kayseri GESK sezonu ikinci bitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2024 - 13:47 Güncelleme: 23.11.2024 - 13:52
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        Kayseri GESK, Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu B1 Futbol Deplasmanlı Lig'ini 2. bitirdi
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        Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu B1 Futbol Deplasmanlı Lig 2024 sezonu son maçında Bursa Büyükşehir Belediyesi Altınokta GESK ile golsüz berabere kalan Kayseri GESK sezonu ikinci bitirdi.

        Kayseri GESK, Çankaya Belediyesi'nin İzmir Çağdaş Görmeyenler Spor Kulübü'nü 4-0 yenerek şampiyon olduğu sezonun son maçında Bursa Büyükşehir Belediyesi Altınokta GESK'i ağırladı.

        Argıncık Spor Tesisleri'ndeki karşılaşma 0-0 berabere tamamlandı.

        Karşılaşma sonunda düzenlenen törende takımlara kupaları ve madalyaları taktim edildi.

        Törene Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Ayhan Yıldırım, Kayseri Vali Yardımcısı Erkan Kaçmaz ile Federasyon Asbaşkanları Orhan Tanrıkulu ve Mustafa Kandemir katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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