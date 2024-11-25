Türk Kadınlar Birliği Kayseri Şube Başkanı Ayşe Uzunlu, "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Uzunlu, mesajında, 2024'te çok fazla kadın cinayeti ve istismar vakasının yaşandığını belirtti.

Kadınların evlerinde en yakınları tarafından öldürüldüğünü vurgulayan Uzunlu, alınması gereken çok fazla tedbir olduğunu ifade etti.

Türk Kadınlar Birliğinin kadınların sosyal, siyasal ve ekonomik alandaki hakları için mücadele verdiğini aktaran Uzunlu, şunları kaydetti:

"Eğitim bursları ile gençleri destekliyor. Şiddet konusunda yaptığı programlarla farkındalık yaratmaya çalışıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile kadına yönelik şiddet konusundaki çalışmalarda birlikte faaliyet gösteriyor. Yurt çapında gerçekleştirdiği Kadına Yönelik Şiddet ve Ayrımcılıkla İlgili İzleme Çalışması ile 'Kadınların ve Kız Çocuklarının Adalete Erişimi' gibi projelerle kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve bu konudaki mücadeleye destek veriyor."