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        Kayseri'de kar yağışı nedeniyle yiyecek sıkıntısı çeken hayvanlar için doğaya yem bırakıldı

        Kayseri'de kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlar için doğaya yem ve mama bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2024 - 12:46 Güncelleme: 25.11.2024 - 13:23
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        Kayseri'de kar yağışı nedeniyle yiyecek sıkıntısı çeken hayvanlar için doğaya yem bırakıldı
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        Kayseri'de kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlar için doğaya yem ve mama bırakıldı.

        Kocasinan Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, kar ve dondurucu soğuğun etkili olduğu kentte yiyecek bulmakta zorlanan sahipsiz köpek ve kediler ile yaban hayvanları için çalışma yapıldı.

        Bu kapsamda ekipler, ilçenin bazı bölgelerine yem ve mama bıraktı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayradar, kar yağışının ardından belediyeye ait ekiplerin 24 saat esasına göre çalıştığını belirtti.

        Ekiplerin kent merkezi ve kırsal ilçelerde kar temizleme çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü ifade eden Çolakbayradar, hava tahmin raporlarını yakından takip ettiklerini, oluşabilecek tüm olumsuzluklara karşı önlem aldıklarını kaydetti.

        Sahipsiz hayvanlar ile yaban hayvanlarını da unutmadıklarını belirten Çolakbayradar, yiyecek bulmakta zorlanan hayvanları için yemleme çalışmalarının aralıksız devam ettiğini bildirdi.

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