Kayseri'de belediye ekipleri tipide mahsur kalan 100 kişiyi kurtardı

Kayseri'de tipi nedeniyle yollarda mahsur kalan 100 kişi, Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, kent genelinde etkili olan yoğun kar yağışı sonrası belediye ekipleri hem kırsalda hem de merkezde hummalı bir çalışma gerçekleştiriyor.

Gece gündüz demeden çalışmalarını sürdüren ekipler, tipide mahsur kalan vatandaşlara da anında müdahale ederek yardımcı oldu.

Bu kapsamda ekipler, Kocasinan ilçesine bağlı Erkilet, Kuşçu, Çevril ve Taşhan istikametlerinde yolda mahsur kalanları güvenli şekilde tahliye etti. Günün aydınlanması ve tipinin hafiflemesiyle yol açma çalışmaları yapılarak araçlar da kurtarıldı. Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri de Çevril istikametinde 2'si çocuk 4 kişilik aileyi ve Kayseri-Malatya kara yolunda mahsur kalan 4 kişiyi kurtardı.