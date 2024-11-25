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        Kayseri'de belediye ekipleri tipide mahsur kalan 100 kişiyi kurtardı

        Kayseri'de tipi nedeniyle yollarda mahsur kalan 100 kişi, Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2024 - 14:48 Güncelleme: 25.11.2024 - 15:08
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        Kayseri'de belediye ekipleri tipide mahsur kalan 100 kişiyi kurtardı
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        Kayseri'de tipi nedeniyle yollarda mahsur kalan 100 kişi, Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, kent genelinde etkili olan yoğun kar yağışı sonrası belediye ekipleri hem kırsalda hem de merkezde hummalı bir çalışma gerçekleştiriyor.

        Gece gündüz demeden çalışmalarını sürdüren ekipler, tipide mahsur kalan vatandaşlara da anında müdahale ederek yardımcı oldu.

        Bu kapsamda ekipler, Kocasinan ilçesine bağlı Erkilet, Kuşçu, Çevril ve Taşhan istikametlerinde yolda mahsur kalanları güvenli şekilde tahliye etti.

        Günün aydınlanması ve tipinin hafiflemesiyle yol açma çalışmaları yapılarak araçlar da kurtarıldı.

        Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri de Çevril istikametinde 2'si çocuk 4 kişilik aileyi ve Kayseri-Malatya kara yolunda mahsur kalan 4 kişiyi kurtardı.

        Kent genelinde etkili olan kar yağışında 100 kişiyi kurtaran belediye ekipleri, yaptıkları çalışmalarla vatandaşların güvenli şekilde ikametlerine ulaşmasını sağladı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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