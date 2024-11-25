Kayseri'de Mektep Melikgazi Sosyal Bilimler Okulu projesi hayata geçiyor

Kayseri'de, Melikgazi Belediyesi gençlere ücretsiz hizmet verecek Mektep Melikgazi Sosyal Bilimler Okulu açılıyor.

Başkan Mustafa Palancıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, gençlerin geleceğinin kendileri için çok önemli olduğunu ve bu kapsamda birçok okul ve kütüphane yaptıklarını dile getirdi.

Eğitime önem veren belediye olarak öğrenci ve gençlerin her zaman yanında olduklarını ifade eden Palancıoğlu, "önce eğitim" temasıyla çalışmalarına devam etiklerini belirtti.