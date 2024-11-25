Talas'ta Öğretmenler Günü kutlandı

Yazar Ömer Uzunoğlu, programın hazırlanmasından dolayı Talas Belediyesine teşekkür etti.

Talas Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Erciyes Üniversitesi Sabancı Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen program, yazar Ömer Uzunoğlu söyleşisi ile başladı.

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