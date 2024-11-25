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        Talas'ta kar yağışı sonrası yol temizleme çalışmaları sürüyor

        Kayseri'nin Talas ilçesinde gece saatlerinde etkili olan kar yağışının ardından belediye ekiplerinin cadde ve sokaklardaki yol temizleme çalışmaları devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2024 - 15:11 Güncelleme: 25.11.2024 - 15:23
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        Talas'ta kar yağışı sonrası yol temizleme çalışmaları sürüyor
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        Kayseri'nin Talas ilçesinde gece saatlerinde etkili olan kar yağışının ardından belediye ekiplerinin cadde ve sokaklardaki yol temizleme çalışmaları devam ediyor.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, ekipler etkili olan soğuk ve kar yağışıyla birlikte çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

        Kış Çalışmaları Koordinasyon Merkezi'nde kar yağışı ve hava sıcaklıklarını anbean takip eden ekipler, kar yağışının yoğunlaştığı bölgelere anında müdahale ediyor.

        Kent merkezi ve 22 kırsal mahalledeki ana arterleri kamerayla izleyen ekipler, 6 tuzlama kamyonu, 2 greyder, 8 kepçe, 6 traktör, 4 mini kepçe ve 2 kontrol aracıyla çalışmalarını sürdürüyor.

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        Galeri

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