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        Erciyes Kayak Merkezi yeni sezona hazırlanıyor

        İç Anadolu Bölgesi'nin en yüksek dağı Erciyes'te kış turizmi kapsamında yeni sezon hazırlıkları sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2024 - 13:22 Güncelleme: 27.11.2024 - 13:38
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        Erciyes Kayak Merkezi yeni sezona hazırlanıyor
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        İç Anadolu Bölgesi'nin en yüksek dağı Erciyes'te kış turizmi kapsamında yeni sezon hazırlıkları sürüyor.

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yazılı açıklamasında, Erciyes Kayak Merkezi'nde yeni sezon hazırlıklarının devam ettiğini belirtti.

        Erciyes'in geçen yıl ziyaretçi rekoru kırdığını aktaran Büyükkılıç, "Geçtiğimiz sezonu 22 Aralık 2023'te açan Erciyes Kayak Merkezi, 7 Nisan 2024'e kadar 2 milyon 500 bin misafiri ağırlayarak tüm zamanların ziyaretçi rekorunu kırdı. Bu büyük başarı, Kayseri'nin kayak ve dağ turizmi alanında ne denli önemli merkez haline geldiğini bir kez daha göstermiştir." ifadelerini kullandı.

        Yeni sezonda daha fazla yerli ve yabancı turisti ağırlamayı hedeflediklerini vurgulayan Büyükkılıç, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Erciyes'imiz turizmdeki gelişimini konaklama alanında da sürdürüyor. Şu an 15 oteli bulunan Erciyes Kayak Merkezi'nde bu sezon 2 yeni otel daha faaliyete geçecek ve toplam 17 otel olacak. Yatak kapasitesi 3 bin 200'e ulaşacak. Ayrıca bölgedeki 3 otelin inşaatı devam ediyor ve bu yatırımların tamamlanmasıyla Erciyes, Kayseri'nin kış turizmindeki cazibe merkezlerinden biri haline gelecek."

        Büyükkılıç, Erciyes'in sadece mekanik tesisleri ve kayak pistleriyle değil, suni kar üretme sistemleriyle de dikkatu çektiğini anlattı.

        Erciyes AŞ'nin, kayak pistlerini karla kaplama çalışmalarına başladığını aktaran Büyükkılıç, şunları kaydetti:

        "Bu yıl 154 suni kar makinesi saatte 3 bin 880 metreküp kar üretiyor. Şu ana kadar sadece 2 günde toplam 21 bin 913 metreküp kar üretildi. Kar ezme araçları da üretilen karları dağıtırken, pistlerin yüzde 60'ı suni karlama ile katlanıyor. Tüm Türkiye'nin kış turizmi için stratejik bir merkez haline gelen Erciyes, ulusal ve uluslararası alanda daha fazla tanınacak ve bölge ekonomisine önemli katkılar sağlayacak."

        Kayseri'nin dağ turizmindeki merkezi olan Erciyes, 112 kilometre uzunluğunda 41 kayak pisti ve 19 mekanik tesisiyle Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden birisi olarak dikkati çekiyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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