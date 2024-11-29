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        Kayseri OSB Başkanı Yalçın, üçüncü çeyrek büyüme rakamını değerlendirdi

        Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Mehmet Yalçın, Türkiye'nin üçüncü çeyrek büyüme rakamına ilişkin değerlendirmede bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2024 - 13:59 Güncelleme: 29.11.2024 - 13:59
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        Kayseri OSB Başkanı Yalçın, üçüncü çeyrek büyüme rakamını değerlendirdi
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        Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Mehmet Yalçın, Türkiye'nin üçüncü çeyrek büyüme rakamına ilişkin değerlendirmede bulundu.

        Yalçın, yazılı açıklamasında, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK), yılın üçüncü çeyreğine ilişkin gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verilerini açıkladığını ifade etti.

        Türkiye ekonomisinin 2024 yılı üçüncü çeyreğinde GSYH büyüme oranının yüzde 2,1 olarak gerçekleştiğini belirten Yalçın, büyüme oranının yılın ilk çeyreğinde yüzde 5,3, ikinci çeyreğinde ise yüzde 2,5 olarak gerçekleştiğini anımsattı.

        Küresel ekonomide yaşanan gelişmelerin etkisine karşın Türkiye'nin 17 çeyrektir üstü üste kesintisiz büyüme sağlamasının iç ve dış piyasalarda güven verici olduğuna dikkati çeken Yalçın, şunları kaydetti:

        "Dünya genelinde yaşanan istikrarsızlıklar ve tüm zorluklara rağmen Türkiye, 2024 yılı üçüncü çeyreğinde büyüme başarısı elde etmiştir. Üçüncü çeyrekte elde edilen yüzde 2,1 büyüme rakamı, Türkiye ekonomisinin ihracata dayalı büyüme performansını sürdüreceğini ortaya koymaktadır. Yılın ilk 10 ayındaki toplam ihracatın 216 milyar 195 milyon dolara ulaşması yıl sonu hedeflerine ulaşılacağının göstergesi konumundadır. Türkiye'nin büyüme rakamını dördüncü çeyrekte de pozitifte tutarak yoluna devam edeceğine olan inancımız tamdır."

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