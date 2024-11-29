12. Kayseri Altın Çınar Film Festivali sona erdi

Ulusal Kısa Film kategorisinde ise Yakup Tekintangaç "Mori" filmiyle ödülün sahibi oldu.

Festivalde, Ulusal Belgesel Film ve Ulusal Kısa Film kategorilerinde 12 kısa film ve 9 belgesel finalist olmaya hak kazandı.

Festival yönetiminden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün desteği, Erciyes Üniversitesinin (ERÜ) katkılarıyla Anadolu Sinemacılar Derneği tarafından gerçekleştirilen festival 3 gün sürdü.

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