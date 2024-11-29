Kayseri'de yolcu otobüslerine yönelik lastik denetimi yapıldı

Kayseri'de, şehirlerarası yolcu taşıyan otobüsler lastik yönünden denetlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, buzlanmaya bağlı oluşabilecek kazaları önlemek amacıyla uygulama yaptı.

Kayseri Şehirlerarası Otobüs Terminali ve kentin bazı bölgelerindeki uygulamada ekipler, araçlarda kış lastiği olup olmadığını ve mevcut lastiklerin kış mevsimi şartlarına uyup uymadığını kontrol etti.

Trafik Denetleme Şubesi Eğitim Büro Amirliği ekiplerinin de katıldığı uygulamada, polis memuru Neslihan Acar, sürücülere tipi ve buzlanmaya karşı dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulundu. Amirlikte görevli polis memuru Ersin Özaltın, AA muhabirine, araçlarda patinaj zinciri bulunması ve kullanılmasının kış lastiği zorunluluğunu ortadan kaldırmadığını söyledi.

Araçların kış şartlarına uygun donanım ve ekipmanlarla yolcu ve eşya taşıması gerektiğine dikkati çeken Özaltın, "Şehirlerarası kara yollarında yolcu ve eşya taşımada kullanılan araçlarda, 1 Aralık-1 Nisan tarihlerinde kış lastiği kullanılması zorunludur. Hava sıcaklığının 7 derecenin altına inmesiyle kış lastiği takmanın zamanı gelmiştir. Çünkü yaz lastikleri bu sıcaklığın altında frenlemelerde kaymaya, savrulmaya ve hakimiyet kaybına yol açar. Uygulamamızda kış lastiği kuralını ihlal eden araç sürücülerine 4 bin 69 lira para cezası uygulanırken, sürücülerin puan hanesine de 10 ceza puanı işlenmektedir." dedi.