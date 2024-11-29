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        Kayseri'de 36 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

        Kayseri'de düzenlenen operasyonunda 36 kilo 18 gram uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2024 - 18:47 Güncelleme: 29.11.2024 - 19:02
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        Kayseri'de 36 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
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        Kayseri'de düzenlenen operasyonunda 36 kilo 18 gram uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, başka ilden Kayseri'ye uyuşturucu madde nakledileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Çalışma neticesinde belirlenen tıra düzenlenen operasyonda C.Y. (38) ve R.N. (29) yakalandı.

        Narkotik arama köpeği eşliğinde yapılan aramada, 36 kilo 18 gram uyuşturucu madde ve 955 uyuşturucu hap ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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