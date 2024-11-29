Kayseri'de 36 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Kayseri'de düzenlenen operasyonunda 36 kilo 18 gram uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Kayseri'de düzenlenen operasyonunda 36 kilo 18 gram uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, başka ilden Kayseri'ye uyuşturucu madde nakledileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Çalışma neticesinde belirlenen tıra düzenlenen operasyonda C.Y. (38) ve R.N. (29) yakalandı.
Narkotik arama köpeği eşliğinde yapılan aramada, 36 kilo 18 gram uyuşturucu madde ve 955 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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