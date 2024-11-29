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        Kayseri'de alacak verecek kavgasında 2 kişi silahla yaralandı

        Kayseri'de alacak verecek yüzünden çıkan kavgada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2024 - 22:52 Güncelleme: 29.11.2024 - 22:52
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        Kayseri'de alacak verecek kavgasında 2 kişi silahla yaralandı
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        Kayseri'de alacak verecek yüzünden çıkan kavgada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Alınan bilgiye göre, Yahyalı ilçesinde aralarında alacak verecek yüzünden husumet bulunduğu iddia edilen M.G. ile H.G. ve kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişi, 15 Temmuz Cumhuriyet Meydanı'nda karşılaştı.

        Taraflar arasında çıkan kavgada, H.G. ve kimliği tespit edilemeyen kişi tabancayla yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırılırken M.G. gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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