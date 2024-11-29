Kayseri'de alacak verecek kavgasında 2 kişi silahla yaralandı

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Yahyalı ilçesinde aralarında alacak verecek yüzünden husumet bulunduğu iddia edilen M.G. ile H.G. ve kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişi, 15 Temmuz Cumhuriyet Meydanı'nda karşılaştı.

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