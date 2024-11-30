Kayseri'de mobilya fabrikasında çıkan yangına ekiplerce müdahale ediliyor
Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde bir mobilya fabrikasında çıkan yangın ekiplerce kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde bir mobilya fabrikasında çıkan yangın ekiplerce kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Organize Sanayi Bölgesi 29. Cadde'deki bir mobilya fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
İtfaiye yangına müdahale ederken polis ekipleri, fabrikaya giden yollarda araçların geçişine izin vermiyor.
Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
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