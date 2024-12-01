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        Kayseri'de RES'le üretilecek yıllık 60 milyon kilovatsaat elektrik, toplu ulaşımda kullanılacak

        Kayseri Büyükşehir Belediyesince hazırlanan Rüzgar Enerjisi Santrali (RES) Projesi ile üretilecek yıllık 60 milyon kilovatsaat elektrik, 80 tramvayın elektrik ihtiyacını karşılayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2024 - 14:27 Güncelleme: 01.12.2024 - 14:34
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        Kayseri'de RES'le üretilecek yıllık 60 milyon kilovatsaat elektrik, toplu ulaşımda kullanılacak
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        Kayseri Büyükşehir Belediyesince hazırlanan Rüzgar Enerjisi Santrali (RES) Projesi ile üretilecek yıllık 60 milyon kilovatsaat elektrik, 80 tramvayın elektrik ihtiyacını karşılayacak.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yıllık 60 milyon kilovatsaat elektrik elde edilecek ve Türkiye'nin toplu ulaşım sektöründeki ilk RES projesinin kente ulaşan türbinlere ait kanatlarını inceledi.

        Büyükkılıç, 3 türbin ve 9 kanadın Kayseri'ye peyderpey getirildiğini belirterek, projede sona yaklaşıldığını aktardı.

        Kayseri'ye en güzel hizmeti sunacaklarını ifade eden Başkan Büyükkılıç, şunları kaydetti:

        "21 megavat, yeni nesil ve dünyada kendisini kanıtlamış olan bir firmanın ürünü. Daha önce platformu hazırlandı, yollar test edildi, gerekli altyapı oluşturuldu. Yaklaşık 6 kilometrelik enerji nakil hattı organize sanayimizdeki indiriciye bağlanmış oldu. Bundan sonraki süreçte gelen kanatların ve türbinlerin montaj süreci var. Burada fedakarca çalışmaları görüyoruz. Şehrimize yakışır proje. Hizmetlerin en güzelini sunmak amacıyla Ulaşım AŞ'mizin enerji sorununu çözüp, ayrıca kazanım elde edecek. Ekibi, firmayı, bu güzel kardeşlerimizi ayrı ayrı tebrik ediyorum."

        Büyükkılıç, 3 türbinden yıllık 60 milyon kilovatsaat elektrik elde edileceğini ve projenin 24 saat çalışacağını vurguladı.

        Cumhurbaşkanlığı tarafından kamu kaynaklarının tasarruf ve verimlilik esasına göre kullanılmasına ilişkin yayımlanan genelgeye uygun şekilde yürütülen proje, Türkiye’nin toplu ulaşım sektöründeki ilk RES olma özelliğine sahip olacak.

        En büyüğü 81,5 metre uzunluğa, en ağırı 155 ton ağırlığa sahip dev parçalar montaj edildiğinde, 194,5 metre tepe yüksekliğe ulaşacak RES 65 katlı bir binaya eşdeğer yükseklikte olacak.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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