Kayseri'de fabrika yangınında ölen 2 işçinin cenazesi toprağa verildi

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde mobilya fabrikasında çıkan yangında hayatını kaybeden işçilerden Mustafa Dirmen ve Suzan Çakır'ın cenazesi, defnedildi.

Kayseri Devlet Hastanesi morgundan yakınları tarafından alınan Dirmen'in cenazesi, İncesu ilçesindeki Küllü Mahallesi'ne getirildi.

Dirmen'in cenazesi, Cengiz Önal Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığına toprağa verildi.

Cenaze namazına, ölen işçinin ailesi ve yakınları ile mesai arkadaşları katıldı.

Hayatını kaybeden işçinin yeğeni Mustafa Dirmen, gazetecilere yaptığı açıklamada, amcasını kaybetmenin acısını yaşadığını belirtti.

Amcasının bir çocuk babası, kendi halinde, çocuk ruhlu, kimseye zararı olmayan ve herkese yardımcı olan bir insan olduğunu aktaran Dirmen, "Rahmetli amcamın büyük ağabeyi Mehmet Dirmen de Ihlamur Köprüsü'nde sabah saatlerinde trenin çarpması sonucu vefat etti. Bir diğer kardeşi Memiş Dirmen de traktörle seyir halindeyken tırın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Mustafa amcamı da yangında kaybettik. Toplam 11 kardeşler, halamın biri de öldü ama kardeşlerden üçü kaza neticesinde hayatını kaybetti." diye konuştu.